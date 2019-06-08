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8 июня, источник: ТАСС

Австралийская теннисистка Барти стала победительницей Roland Garros

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Австралийка Эшли Барти одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 23-летней представительницы Австралии, которая была посеяна на турнире под восьмым номером. Для обеих теннисисток этот финал турнира серии Большого шлема стал первым в карьере.

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Барти ранее на Открытом чемпионате Франции не проходила дальше второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема являлось участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019), где она уступила чешке Петре Квитовой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает восьмое место, она завоевала пятый титул WTA. Барти стала четвертой австралийкой, выигрывавшей Открытый чемпионат Франции, до нее успеха на этом турнире добивались Маргарет Корт, Лесли Тёрнер и Ивонн Гулалонг-Коули.

19-летняя Вондроушова обновила лучший результат на Открытом чемпионате Франции, в 2017 году во втором круге она уступила россиянке Дарье Касаткиной. Чешка также превзошла лучший результат на турнирах серии Большого шлема, до этого она добиралась до четвертого круга на Открытом чемпионате США (2018), до второго — на Открытом чемпионате Австралии (2018, 2019) и выбывала в первом раунде Уимблдона (2017, 2018). Вондроушова занимает 38-е место в рейтинге WTA, у нее в активе один титул WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой Roland Garros составляет €42,66 млн.

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