Эшли Барти выиграла первый для Австралии «Ролан Гаррос» с 1973 года. Теперь она вторая в мире
Это был вынос.
Это был вынос.
Несмотря на то, что в теннисном календаре есть еще Уимблдон и US Open, а «Ролан Гаррос» еще даже не закончился, французский мейджор-2019 уже можно считать худшим в году.
И речь не о качестве игры или отсутствии крутых матчей. Уже давно можно было бы привыкнуть к отсутствию крыши и технологии
И ладно бы погода, так еще и вывеска решающего женского матча вообще не привлекала: восьмая сеяная австралийка Эшли Барти против 38-й ракетки мира чешки Маркеты Вондроушовой. Да, здесь вины дождя уже нет, просто фавориты турнира выбыли на более ранних стадиях. У зрителей женский финал должного интереса не вызвал, трибуны едва ли были заполнены наполовину.
По личным встречам Эшли вела 2:0, букмекеры также считали Барти фаворитом. В первом сете борьбы практически не получилось, австралийка сверхуверенно выиграла 6:1. Эшли чешку полностью переигрывала, играла разнообразно, тогда как Маркета, в основном, играла только укороченными. Первый долгий гейм случился лишь при счете 0:4, когда чешка с третьей попытки все же смогла реализовать
Если у
При счете 0:2 Маркета впервые в матче взяла свою подачу, отыграв три
Эшли Барти стала первой австралийкой с 1973 года, которой удалось выиграть «Ролан Гаррос», на следующей неделе Эшли станет второй ракеткой мира. Маркета также серьезно поднимется в рейтинге. Но сегодняшний финал был одним из самых скучных решающих матчей за последние лет пять точно.
«Ролан Гаррос». Финал
Эшли Барти (Австралия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:0 (6:1, 6:3)