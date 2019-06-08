Эшли Барти выиграла первый для Австралии «Ролан Гаррос» с 1973 года. Теперь она вторая в мире

Источник: AP 2019

Несмотря на то, что в теннисном календаре есть еще Уимблдон и US Open, а «Ролан Гаррос» еще даже не закончился, французский мейджор-2019 уже можно считать худшим в году.

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И речь не о качестве игры или отсутствии крутых матчей. Уже давно можно было бы привыкнуть к отсутствию крыши и технологии Hawk-Eye (даже на центральном корте!) и скандалам с Сереной Уильямс. Но в этом году парижское небо несколько раз вынуждало организаторов вносить в расписание серьезные коррективы, из-за непрерывного ливня игры иногда вообще не проходили. А полуфинал между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом и вовсе прерывался трижды, растянувшись на два дня.

И ладно бы погода, так еще и вывеска решающего женского матча вообще не привлекала: восьмая сеяная австралийка Эшли Барти против 38-й ракетки мира чешки Маркеты Вондроушовой. Да, здесь вины дождя уже нет, просто фавориты турнира выбыли на более ранних стадиях. У зрителей женский финал должного интереса не вызвал, трибуны едва ли были заполнены наполовину.

По личным встречам Эшли вела 2:0, букмекеры также считали Барти фаворитом. В первом сете борьбы практически не получилось, австралийка сверхуверенно выиграла 6:1. Эшли чешку полностью переигрывала, играла разнообразно, тогда как Маркета, в основном, играла только укороченными. Первый долгий гейм случился лишь при счете 0:4, когда чешка с третьей попытки все же смогла реализовать брейк-пойнт. Но Барти сразу сделала обратный брейк и спокойно довела сет до победы.

Если у кого-то и оставались надежды, что Вондроушова во второй партии как-то поменяет игру и закамбэчит, то уже в первом гейме второго сета эти мысли ушли окончательно — Барти сделала брейк и повела 1:0. Почти все мячи Маркета выигрывала благодаря ошибкам Эшли, иногда помогали свечки.

При счете 0:2 Маркета впервые в матче взяла свою подачу, отыграв три брейк-пойнта. Здесь чешка словно проснулась, местами стала интересно разыгрывать, следующую свою подачу вообще взяла под ноль — 2:3. Но было уже слишком поздно, теннисистки по очереди брали свои геймы, что Барти полностью устраивало. А при счете 5:3 австралийка сделала брейк — 2:0 по сетам.

Эшли Барти стала первой австралийкой с 1973 года, которой удалось выиграть «Ролан Гаррос», на следующей неделе Эшли станет второй ракеткой мира. Маркета также серьезно поднимется в рейтинге. Но сегодняшний финал был одним из самых скучных решающих матчей за последние лет пять точно.

«Ролан Гаррос». Финал