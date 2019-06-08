Доминика Тима выгнали из-за Серены, но он уже в финале «Ролан Гаррос»

Источник: РИА "Новости"

На кортах Парижа один за другим определяются победители «Ролан Гаррос» — 2019. Австралия празднует триумф своей представительницы в женском одиночном разряде, а мужчины на данный момент определили лишь обоих финалистов.

Напомним, что из-за сильного ветра в пятницу вечером полуфинальный матч между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом прервался при счёте 1−1 по сетам и 3:1 в третьем в пользу Тима. Детали этого переноса до сих пор покрыты тайной. После доигровки в субботу Новака спросили: «Какая официальная причина прекращения встречи в пятницу? Что вам сказали организаторы?». «Я не знаю, спросите у них сами», — ответил Новак. «Но что они сказали вам?», — переспросил журналист. «Я не знаю, спросите у них сами», — повторил тот же ответ Джокович. Несмотря на то что Барбара Шетт опровергла свои слова о том, что серб сам решил покинуть комплекс, а организаторы уже задним числом отменили встречу, чтобы не вызывать скандал и не дисквалифицировать Новака, эта версия всё ещё имеет право на существование. Полной правды мы пока не знаем.

Но вернёмся к матчу. Вскоре после возобновления игры серб восстановил равновесие. Более того, при 4:4 у Новака было два скрытых сетбола, но австриец их отыграл, а затем в крайне упорном 12-м гейме реализовал свой четвёртый сетбол. В четвёртом отрезке серб прибавил в активности и заиграл чуть лучше. Он трижды выходил вперёд с брейком, но дважды Тим сравнивал счёт. Однако Новак всё же добился своего, не доводя дело до тай-брейка.

Начало решающей партии осталось за Домиником: он повёл 4:1 и имел два брейк-пойнта, чтобы ещё более упрочить своё положение. Но Джокович не был бы Джоковичем, если бы не спас гейм, а потом не отыграл подачу.

Правда, Тим снова повёл с брейком. Подавая на матч, он имел двойной матчбол, но и здесь финишная точка поставлена не была. Третий сет подряд завершился со счётом 7:5: у серба был геймбол, однако австриец взял три гейма подряд и одержал победу в невероятно упорной встрече со счётом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Чистое время матча — 4 часа 19 минут.

Джокович, который выиграл три предыдущих «Шлема», всё же уступил и теперь не завоюет «Новак-Шлем». Ну, а в финале, как и год назад, сыграют Тим и Рафаэль Надаль. Это будет их 13-я встреча в карьере и 12-я на грунте.

Стоит напомнить, что на первой неделе турнира с Домиником Тимом произошёл весьма неприятный инцидент. Расстроенная поражением в третьем круге Серена Уильямс отказалась ждать своей очереди на пресс-конференцию, и тогда организаторы решили специально для неё освободить главный пресс-зал, буквально выгнав из него прошлогоднего финалиста турнира. Доминик Тим был крайне возмущён: «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?».

Большинство игроков и специалистов тоже были возмущены действиями организаторов, однако среди соотечественников Серены нашлось немало тех, кто посчитал, что у «королевы тенниса» должны быть особые условия. Например, голливудская звезда Вупи Голдберг прямо обратилась к Тиму: «Послушай, парень, тебя никто не знает… Перестань быть дураком и не обвиняй её». Что ж.

Видимо, для того, чтобы Вупи Голдберг всё-таки узнала, кто такой Тим, ему ничего не останется другого, как обыграть самого Надаля в финале «Ролан Гаррос». Как у него это получится — узнаем скоро.