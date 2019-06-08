Доминика Тима выгнали из-за Серены, но он уже в финале «Ролан Гаррос»
Австриец Тим одолел в Париже первую ракетку мира Джоковича в двухдневном марафоне и второй год подряд встретится в решающем матче с Надалем.
Австриец Тим одолел в Париже первую ракетку мира Джоковича в двухдневном марафоне и второй год подряд встретится в решающем матче с Надалем.
На кортах Парижа один за другим определяются победители «Ролан Гаррос» — 2019. Австралия празднует триумф своей представительницы в женском одиночном разряде, а мужчины на данный момент определили лишь обоих финалистов.
Напомним, что
Но вернёмся к матчу. Вскоре после возобновления игры серб восстановил равновесие. Более того, при 4:4 у Новака было два скрытых сетбола, но австриец их отыграл, а затем в крайне упорном 12-м гейме реализовал свой четвёртый сетбол. В четвёртом отрезке серб прибавил в активности и заиграл чуть лучше. Он трижды выходил вперёд с брейком, но дважды Тим сравнивал счёт. Однако Новак всё же добился своего, не доводя дело до
Правда, Тим снова повёл с брейком. Подавая на матч, он имел двойной матчбол, но и здесь финишная точка поставлена не была. Третий сет подряд завершился со счётом 7:5: у серба был геймбол, однако австриец взял три гейма подряд и одержал победу в невероятно упорной встрече со счётом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Чистое время матча — 4 часа 19 минут.
Джокович, который выиграл три предыдущих «Шлема», всё же уступил и теперь не завоюет «Новак-Шлем». Ну, а в финале, как и год назад, сыграют Тим и Рафаэль Надаль. Это будет их 13-я встреча в карьере и 12-я на грунте.
Стоит напомнить, что на первой неделе турнира с Домиником Тимом произошёл весьма неприятный инцидент. Расстроенная поражением в третьем круге Серена Уильямс отказалась ждать своей очереди на
Большинство игроков и специалистов тоже были возмущены действиями организаторов, однако среди соотечественников Серены нашлось немало тех, кто посчитал, что у «королевы тенниса» должны быть особые условия. Например, голливудская звезда Вупи Голдберг прямо обратилась к Тиму: «Послушай, парень, тебя никто не знает… Перестань быть дураком и не обвиняй её». Что ж.
Илья Рывлин