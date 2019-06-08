Тренер Тима: Рефери отказался переносить финал «Ролан Гаррос»

Посеянный на «Ролан Гаррос» под четвертым номером Тим в субботу в пятисетовом полуфинальном матче, который начался в пятницу и неоднократно прерывался из-за непогоды, взял верх над первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем. Матч продолжался 4 часа 13 минут. Второй номер посева Надаль, одиннадцатикратный чемпион «Ролан Гаррос», в пятницу днем за 2 часа 25 минут обыграл в своем полуфинале швейцарца Роджера Федерера, посеянного третьим.

«Они сказали, что шанса нет, — сообщил Массу, которого цитирует Рейтер, говоря о своем разговоре в офисе рефери турнира по вопросу возможного переноса финала на понедельник. — Я не знаю, хорошо это или плохо, но теннисисты в одной части сетки играют после теннисистов во второй части сетки. И так получилось, что Доминик играл три дня подряд, а другая часть сетки… не в тех же условиях».