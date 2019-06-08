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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Тренер Тима: Рефери отказался переносить финал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тренер австрийского теннисиста Доминика Тима Николас Массу заявил, что рефери Открытого чемпионата Франции отказался рассматривать вопрос о переносе на более поздний срок финала в мужском одиночном разряде, в котором его ученик должен встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем.

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Источник: Reuters

Посеянный на «Ролан Гаррос» под четвертым номером Тим в субботу в пятисетовом полуфинальном матче, который начался в пятницу и неоднократно прерывался из-за непогоды, взял верх над первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем. Матч продолжался 4 часа 13 минут. Второй номер посева Надаль, одиннадцатикратный чемпион «Ролан Гаррос», в пятницу днем за 2 часа 25 минут обыграл в своем полуфинале швейцарца Роджера Федерера, посеянного третьим.

«Они сказали, что шанса нет, — сообщил Массу, которого цитирует Рейтер, говоря о своем разговоре в офисе рефери турнира по вопросу возможного переноса финала на понедельник. — Я не знаю, хорошо это или плохо, но теннисисты в одной части сетки играют после теннисистов во второй части сетки. И так получилось, что Доминик играл три дня подряд, а другая часть сетки… не в тех же условиях».

«Нет никакого шанса что-то изменить, поэтому нам надо принять ситуацию и готовиться играть матч завтра», — добавил он.

Финальный матч между Надалем и Тимом, согласно опубликованному расписанию, должен начаться в воскресенье не раньше 15:00 по местному времени (16:00 мск).

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