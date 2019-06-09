Теннисистки Бабош и Младенович стали победителями Roland Garros в паре

Для пары Бабош и Младенович эта победа стала второй на турнирах серии Большого шлема, ранее они становились победительницами Открытого чемпионата Австралии (2018). Ранее они играли в финале Уимблдона (2014) и Открытого чемпионата США (2018).

Младенович во второй раз победила на Roland Garros, в первый раз француженка вместе с соотечественницей Каролин Гарсией выиграла титул на домашнем турнире Большого шлема в 2016 году, одолев в финале россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину (6:3, 2:6, 6:4).