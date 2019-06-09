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14:08 (мск), источник: ТАСС

Теннисистки Бабош и Младенович стали победителями Roland Garros в паре

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Венгерская теннисистка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович стали победительницами Roland Garros в женском парном разряде. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AFP 2019

В финале вторые сеянные турнира обыграли китаянок Инъин Дуань и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

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Для пары Бабош и Младенович эта победа стала второй на турнирах серии Большого шлема, ранее они становились победительницами Открытого чемпионата Австралии (2018). Ранее они играли в финале Уимблдона (2014) и Открытого чемпионата США (2018).

Младенович во второй раз победила на Roland Garros, в первый раз француженка вместе с соотечественницей Каролин Гарсией выиграла титул на домашнем турнире Большого шлема в 2016 году, одолев в финале россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину (6:3, 2:6, 6:4).

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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