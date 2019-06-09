Надаль в 12-й раз стал победителем Roland Garros

Источник: AP 2019

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу 33-летнего испанца. Надаль был посеян на турнире под вторым номером, Тим — под четвертым. Испанец победил в турнире в третий год подряд. Он является рекордсменом RolandGarros по количеству титулов, на его счету 12 побед, также он побеждал в финалах с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2014 год. Испанец также является единственным игроком в истории тенниса, кто выигрывал один турнир серии Большого шлема 12 раз. Примечательно, что на остальных трех турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США — Надаль суммарно побеждал шесть раз.

«Когда в 2005 году я впервые играл в финале Открытого чемпионата Франции и выиграл его, я не мог представить, что и дальше продолжу побеждать на этом турнире», — сказал Надаль после матча.

Надаль обновил собственный рекорд по победам на Roland Garros. Второе место по этому показателю занимает француз Макс Декюжи, в активе которого восемь побед. Всего на парижских кортах Надаль выиграл 92 матча в карьере в одиночном разряде, потерпев только два поражения. В 2009 году в матче четвертого круга он проиграл шведу Робину Содерлингу, а в четвертьфинале турнира 2015 года — сербу Новаку Джоковичу. В 2016 году испанец снялся с турнира после второго круга из-за травмы.

Испанец выиграл 18-й турнир серии Большого шлема в карьере. Надаль занимает второе место среди всех теннисистов в истории по количеству побед на самых престижных теннисных соревнованиях. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед.

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82-й титул в карьере

Надаль и Тим во второй раз встретились в финале Открытого чемпионата Франции. В рамках турнира они встречались три раза — в первом круге в 2014 году, затем в полуфинале 2017 года и в финале 2018 года, во всех трех встречах победа доставалась Надалю. Всего спортсмены провели 13 игр между собой, испанец победил в девятый раз при четырех проигранных встречах.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Надаль занимает второе место, на его счету 82 титула ATP и две золотые медали Олимпийских игр (2008 — одиночный разряд, 2016 — парный).

25-летний Тим ни разу не побеждал в турнирах серии Большого шлема. До сегодняшнего дня лучшим достижением австрийца на других турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2018). В рейтинге ATP Тим занимает 4-е место, в его активе 13 титулов ATP.

Следующий турнир серии Большого шлема — Уимблдон — пройдет с 1 по 14 июля на травяных кортах в Лондоне.