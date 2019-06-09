12 из 12. Надаль все еще непобедим на «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.
Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.
На кортах Парижа завершился Открытый чемпионат Франции и грунтовый сезон. Чемпионы все названы. Сенсаций в последний день соревнований не произошло.
Состав участников мужского финала-2019 полностью повторил прошлогодний. Тогда в трёх сетах Рафаэль Надаль разгромил австрийца Доминика Тима. Теперь испанец снова считался фаворитом, но некоторые специалисты считали, что за минувший год Тим сильно прибавил, не зря же его уже давно называют Принцем грунта и наследником Надаля. Сам австриец перед решающим матчем обещал дать бой именитому испанцу, постараться действовать как на турнире ATP500 в Барселоне, где он Рафу обыграл.
Начало матча было много обещающим — Тим повёл с брейком — 3:2, но тут Надаль заметно прибавил и выиграл 4 гейма подряд, а с ними и весь сет. Во второй партии оба теннисиста уверенно держали свои подачи и дело шло к
Таким образом, Рафаэль Надаль одержал свою 12-ю победу в 12-м финале на «Ролан Гаррос» и стал первым теннисистом среди мужчин и женщин в истории тенниса, кому удалось 12 раз выиграть один из турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. До этого момента испанец делил это лидерство с австралийской теннисисткой Маргарет Корт, которая 11 раз побеждала на Australian Open. Всего же этот титул для Надаля стал 18-м на «шлемах». Он уже заметно оторвался от идущего третьим Новака Джоковича (15) и приблизился к лидеру по этому показателю Роджеру Федереру (20).
Теннисисты с наибольшим количеством титулов на «шлемах»:
На этом «Ролан Гаррос» Надаль отметил 33-летие — возраст, который раньше считался в теннисе глубоко пенсионном. Однако испанец в очередной раз доказал, что реальных соперников на грунте у него до сих пор ещё нет. Нравится это
Что касается Тима, то вряд ли он будет сильно расстроен после этого поражения.
Даниил Сальников