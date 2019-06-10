Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP
ТАСС, 10 июня. Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 10 июня. Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
23-летний теннисист на завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, поднялся на одну позицию, несмотря на поражение в первом раунде Roland Garros, он занимает 13-е место.
Положение в первой восьмерке не изменилось. Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в воскресенье в 12-й раз выигравший Roland Garros, третьим — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 10 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6670;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685;.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565;.
9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…
13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
81 (77). Андрей Рублев (Россия) — 706.