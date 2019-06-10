Надаль после победы на «Ролан Гаррос» возглавил Чемпионскую гонку ATP

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Надаль в воскресенье обыграл австрийца Доминика Тима и в 12-й раз стал победителем «Ролан Гаррос», установив рекорд по числу побед на одном турнире серии Большого шлема.

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В Чемпионской гонке испанец набрал 5505 очков и сместил с первого места серба Новака Джоковича (4725), который уступил в полуфинале «Ролан Гаррос» Тиму. Лучшим из россиян в гонке является Даниил Медведев (1585), занимающий седьмую строчку.

Еще один российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где уступил Тиму. После выступления во Франции Хачанов совершил рывок на 34 позиции и занимает теперь 27-е место в гонке.

Чемпионская гонка АТР, версия от 10 июня:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505 очков,

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4725,

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3305,

5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2940,

6 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 1710,

7 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1585,

8 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1550,

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1490,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1320…

27 (61). Карен Хачанов (Россия) — 785…