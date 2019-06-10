Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Перед стартом открытого чемпионата Франции Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после выхода во второй раунд «Ролан Гаррос» поднялась на одну строку, имея 3565 очков. На этой неделе белорусская теннисистка сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Александра Саснович находится на 36-й позиции (1490 очков), экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает сейчас 42-е место в мировом рейтинге (1320), Вера Лапко на 103-й позиции (613). Сегодня Вера Лапко стартует на турнире в британском Ноттингеме.