Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом открытого чемпионата Франции Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после выхода во второй раунд «Ролан Гаррос» поднялась на одну строку, имея 3565 очков. На этой неделе белорусская теннисистка сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Александра Саснович находится на 36-й позиции (1490 очков),
Новоиспеченная победительница «Ролан Гарроса» австралийка Эшли Барти впервые в карьере поднялась на второе место в мировом рейтинге, который
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) — 6486 очков,
2. Эшли Барти (Австралия) — 6350,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5685,
4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345,
5. Петра Квитова (Чехия) — 4925,
6. Ангелика Кербер (Германия) — 4675,
7. Элина Свитолина (Украина) — 3967,
8. Симона Халеп (Румыния) — 3963,
9. Слоан Стивенс (США) — 3682,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
В первой десятке рейтинга Ассоциации
1. Новак Джокович (Сербия) — 12715,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6670,
4. Доминик Тим (Австрия) — 4685,
5. Александр Зверев (Германия) — 4360,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 4215,
7. Кеи Нишикори (Япония) — 4040,
8. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565,
9. Карен Хачанов (Россия) — 2980,
10. Фабио Фоньини (Италия) — 2785.
Из белорусских теннисистов выше всех находится Илья Ивашко, у которого 449 очков и 125-е место.