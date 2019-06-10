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11:14 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Перед стартом открытого чемпионата Франции Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после выхода во второй раунд «Ролан Гаррос» поднялась на одну строку, имея 3565 очков. На этой неделе белорусская теннисистка сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Александра Саснович находится на 36-й позиции (1490 очков), экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает сейчас 42-е место в мировом рейтинге (1320), Вера Лапко на 103-й позиции (613). Сегодня Вера Лапко стартует на турнире в британском Ноттингеме.

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Новоиспеченная победительница «Ролан Гарроса» австралийка Эшли Барти впервые в карьере поднялась на второе место в мировом рейтинге, который по-прежнему возглавляет японка Наоми Осака.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 6486 очков,

2. Эшли Барти (Австралия) — 6350,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5685,

4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345,

5. Петра Квитова (Чехия) — 4925,

6. Ангелика Кербер (Германия) — 4675,

7. Элина Свитолина (Украина) — 3967,

8. Симона Халеп (Румыния) — 3963,

9. Слоан Стивенс (США) — 3682,

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) положение таково:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12715,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6670,

4. Доминик Тим (Австрия) — 4685,

5. Александр Зверев (Германия) — 4360,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4215,

7. Кеи Нишикори (Япония) — 4040,

8. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565,

9. Карен Хачанов (Россия) — 2980,

10. Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

Из белорусских теннисистов выше всех находится Илья Ивашко, у которого 449 очков и 125-е место.

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