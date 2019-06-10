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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA, Вондроушова вошла в топ-10

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти после победы на Открытом чемпионате Франции стала лидером Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

Барти в субботу нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». После успеха во Франции австралийка поднялась на пять позиций и возглавила Чемпионскую гонку. Вондроушова совершила рывок на девять пунктов и теперь занимает седьмое место.

Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 34-ю строчку.

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Чемпионская гонка WTA, версия от 10 июня:

1 (6). Эшли Барти (Австралия) — 4175,

2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401,

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 3091,

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2781,

6 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419,

7 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350,

8 (7). Симона Халеп (Румыния) — 2327,

9 (13). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908,

10 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827…

34 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718…

35 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 701…

41 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 689…

56 (74). Анна Блинкова (Россия) — 555…

65 (55). Виталия Дьяченко (Россия) — 464…

71 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 442…

72 (60). Вера Звонарева (Россия) — 435…

94 (90). Наталья Вихлянцева (Россия) — 357…

96 (83). Мария Шарапова (Россия) — 355…

99 (93). Маргарита Гаспарян (Россия) — 344.

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