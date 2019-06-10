Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA, Вондроушова вошла в топ-10

Барти в субботу нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». После успеха во Франции австралийка поднялась на пять позиций и возглавила Чемпионскую гонку. Вондроушова совершила рывок на девять пунктов и теперь занимает седьмое место.
Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 34-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 10 июня:
1 (6). Эшли Барти (Австралия) — 4175,
2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3401,
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 3091,
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2781,
6 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2419,
7 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350,
8 (7). Симона Халеп (Румыния) — 2327,
9 (13). Йоханна Конта (Великобритания) — 1908,
10 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827…
34 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718…
35 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 701…
41 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 689…
56 (74). Анна Блинкова (Россия) — 555…
65 (55). Виталия Дьяченко (Россия) — 464…
71 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 442…
72 (60). Вера Звонарева (Россия) — 435…
94 (90). Наталья Вихлянцева (Россия) — 357…
96 (83). Мария Шарапова (Россия) — 355…
99 (93). Маргарита Гаспарян (Россия) — 344.