Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA, Вондроушова вошла в топ-10

Барти в субботу нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». После успеха во Франции австралийка поднялась на пять позиций и возглавила Чемпионскую гонку. Вондроушова совершила рывок на девять пунктов и теперь занимает седьмое место.