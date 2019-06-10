Надаль не будет участвовать в турнирах до старта Уимблдона

«В том году я отлично провел турнир и был близок к очередному титулу. Как все знают, я люблю играть на траве, но и в то же время я не могу играть на протяжении многих недель подряд, как я делал 8−10 лет назад, поэтому я не буду играть до Уимблдона. Честно говоря, на последних двух розыгрышах Уимблдона я чувствовал, что я близок к победе. В том году я был в одном розыгрыше от выхода в финал, я чувствую, что еще конкурентоспособен, зачем мне что-то менять?» — заявил 33-летний испанец.