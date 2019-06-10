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13:10 (мск), источник: ТАСС

Надаль не будет участвовать в турнирах до старта Уимблдона

ТАСС, 10 июня. Победитель завершившегося Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль не будет принимать участие в турнирах на травяных кортах до старта Уимблдона. Слова испанца приводит агентство Reuters.

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Источник: Reuters

В воскресенье завершился Открытый чемпионат Франции, победителем которого в 12-й раз стал Надаль. Следующим турниром серии Большого шлема станет Уимблдон, который традиционно проходит в Лондоне на травяном покрытии и состоится с 1 по 14 июля.

«В том году я отлично провел турнир и был близок к очередному титулу. Как все знают, я люблю играть на траве, но и в то же время я не могу играть на протяжении многих недель подряд, как я делал 8−10 лет назад, поэтому я не буду играть до Уимблдона. Честно говоря, на последних двух розыгрышах Уимблдона я чувствовал, что я близок к победе. В том году я был в одном розыгрыше от выхода в финал, я чувствую, что еще конкурентоспособен, зачем мне что-то менять?» — заявил 33-летний испанец.

Надаль дважды выигрывал Уимблдон (2008, 2010), 12 раз — Открытый чемпионат Франции (2005−2008, 2010−2014, 2017−2019), три раза — Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017) и один раз Открытый чемпионат Австралии (2009).

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