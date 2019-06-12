214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Соболенко

«Думаю, дело в психологии. Это был очень долгий и трудный матч. Я знала, что меня ожидает сложное испытание. Перед игрой я всё время думала о рейтинге Соболенко. Но, выходя на корт, я решила, что буду играть активно и постараюсь оправдать «уайлд-кард», который турнир мне дал. Я хотела использовать свой шанс.

Я упорно работала в последние недели и месяцы. Я хотела, чтобы всё наконец сложилось воедино, и я начала побеждать. Первая победа над соперницей из топ-10 очень много значит для меня. Это очень приятно. Такой успех придаст мне уверенности, — цитирует Айаву официальный сайт тура.

Следующей соперницей Дестани будет россиянка Вероника Кудерметова.