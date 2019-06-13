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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова в матче второго раунда обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр, попавшую в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 11 минут.

Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница матча Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США).

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