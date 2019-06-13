Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Александрова в матче второго раунда обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр, попавшую в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 11 минут.
Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница матча Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США).