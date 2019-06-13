Павлюченкова не сыграет на турнире в Бирмингеме. Её заменит Гаспарян

Заменит Анастасию её соотечественница Маргарита Гаспарян, являвшаяся первой запасной, благодаря своему рейтингу. Если ещё одна теннисистка основной сетки откажется от участия в британском турнире, в основную сетку соревнований пробьётся ещё одна представительница России Евгения Родина.
Соревнования в Бирмингеме уже успели недосчитаться многих именитых спортсменок. От участия отказались испанки Гарбьнье Мугуруса и Карла Суарес-Наварро, представительница Чехии Петра Квитова, американка Мэдисон Кис, канадка Бьянка Андрееску и ещё несколько теннисисток.