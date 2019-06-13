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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченкова не сыграет на турнире в Бирмингеме. Её заменит Гаспарян

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая в обновлённом рейтинге WTA 46-ю позицию, не выступит на турнире в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт на травяном покрытии с 17 по 23 июня.

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Источник: РИА "Новости"

Заменит Анастасию её соотечественница Маргарита Гаспарян, являвшаяся первой запасной, благодаря своему рейтингу. Если ещё одна теннисистка основной сетки откажется от участия в британском турнире, в основную сетку соревнований пробьётся ещё одна представительница России Евгения Родина.

Соревнования в Бирмингеме уже успели недосчитаться многих именитых спортсменок. От участия отказались испанки Гарбьнье Мугуруса и Карла Суарес-Наварро, представительница Чехии Петра Квитова, американка Мэдисон Кис, канадка Бьянка Андрееску и ещё несколько теннисисток.

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