Павлюченкова не сыграет на турнире в Бирмингеме. Её заменит Гаспарян

Павлюченкова не сыграет на турнире в Бирмингеме. Её заменит Гаспарян

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая в обновлённом рейтинге WTA 46-ю позицию, не выступит на турнире в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт на травяном покрытии с 17 по 23 июня.