Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Вихлянцева во втором круге победила испанку Паулу Бадосу Хиберт — 6:1, 6:1. Матч продолжался 56 минут.
Соперницей Вихлянцевой в четвертьфинале станет победительница встречи между первой ракеткой турнира голландкой Кики Бертенс и ее соотечественницей Аранчей Рус.