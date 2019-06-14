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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева во втором круге победила испанку Паулу Бадосу Хиберт — 6:1, 6:1. Матч продолжался 56 минут.

Соперницей Вихлянцевой в четвертьфинале станет победительница встречи между первой ракеткой турнира голландкой Кики Бертенс и ее соотечественницей Аранчей Рус.

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