Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.