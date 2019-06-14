Самый титулованный теннисист России Кафельников рассказал, сколько денег заработал за свою жизнь

«Сколько денег я заработал за свою жизнь? За спортивную карьеру — около 24 миллионов долларов до вычета налогов. В среднем было 25% налогов. Вот и считайте, сколько я заработал за свою 11-летнюю карьеру. А в бизнесе я заработал где-то в два раза меньше», — сказал 45-летний вице-президент Федерации тенниса России в интервью «Царьград ТВ».
Кафельников начал карьеру в 1992 году, а завершил профессиональные выступления на теннисном корте в 2003-м. В одиночном разряде он завоевал 26 титулов, наивысшая позиция — 1 (3 мая 1999). Турниры серии Большого шлема в одиночном разряде Кафельников выигрывал в 1996-м («Ролан Гаррос») и 1999-м (Australian Open).