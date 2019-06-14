Самый титулованный теннисист России Кафельников рассказал, сколько денег заработал за свою жизнь

«Сколько денег я заработал за свою жизнь? За спортивную карьеру — около 24 миллионов долларов до вычета налогов. В среднем было 25% налогов. Вот и считайте, сколько я заработал за свою 11-летнюю карьеру. А в бизнесе я заработал где-то в два раза меньше», — сказал 45-летний вице-президент Федерации тенниса России в интервью «Царьград ТВ».