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17:43 (мск), источник: Sport24

Самый титулованный теннисист России Кафельников рассказал, сколько денег заработал за свою жизнь

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников дал интервью, в котором не стал уклоняться от ответа на вопрос о том, сколько денег он заработал за свою жизнь.

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«Сколько денег я заработал за свою жизнь? За спортивную карьеру — около 24 миллионов долларов до вычета налогов. В среднем было 25% налогов. Вот и считайте, сколько я заработал за свою 11-летнюю карьеру. А в бизнесе я заработал где-то в два раза меньше», — сказал 45-летний вице-президент Федерации тенниса России в интервью «Царьград ТВ».

Кафельников начал карьеру в 1992 году, а завершил профессиональные выступления на теннисном корте в 2003-м. В одиночном разряде он завоевал 26 титулов, наивысшая позиция — 1 (3 мая 1999). Турниры серии Большого шлема в одиночном разряде Кафельников выигрывал в 1996-м («Ролан Гаррос») и 1999-м (Australian Open).

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