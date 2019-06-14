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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Кудерметова в четвертьфинале победила бельгийку Грет Миннен со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Кудерметова в полуфинале сыграет с победительницей противостояния Элисон Риске (США) — Екатерина Александрова (Россия).

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