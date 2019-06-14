Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.