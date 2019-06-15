Кудерметова уступила в полуфинале турнира в Хертогенбосе
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В полуфинальном матче Кудерметова уступила в субботу американке Элисон Риске со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
В финале турнира Риске сыграет с победительницей матча между первой ракеткой соревнований голландкой Кики Бертенс и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.