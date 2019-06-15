Кудерметова уступила в полуфинале турнира в Хертогенбосе

Кудерметова уступила в полуфинале турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.