Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Источник: РИА "Новости"

Призовой фонд соревнований в этом году составил более € 2 млн.

Первый номер посева достался греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. В первом круге турнира он сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

Вторая ракетка турнира — Кевин Андерсон из ЮАР начнёт соревнования матчем с британцем Кэмероном Норри.

Россиянин Даниил Медведев, получивший четвёртый номер посева, в 1/16 финала сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.