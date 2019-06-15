Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне
Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500
Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500
Призовой фонд соревнований в этом году составил более € 2 млн.
Первый номер посева достался греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. В первом круге турнира он сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.
Вторая ракетка турнира — Кевин Андерсон из ЮАР начнёт соревнования матчем с британцем Кэмероном Норри.
Россиянин Даниил Медведев, получивший четвёртый номер посева, в 1/16 финала сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
Действующим победителем