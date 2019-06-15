Векич стала первой финалисткой турнира в Ноттингеме
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хорватка Донна Векич оформила выход в финал теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хорватка Донна Векич оформила выход в финал теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Векич, получившая от организаторов второй номер посева, в полуфинале победила немку Татьяну Марию (9) со счетом 5:7, 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Во втором полуфинале сыграют француженка Каролин Гарсия (первая сеяная) и американка Дженнифер Брэди.