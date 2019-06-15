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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Векич стала первой финалисткой турнира в Ноттингеме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хорватка Донна Векич оформила выход в финал теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Векич, получившая от организаторов второй номер посева, в полуфинале победила немку Татьяну Марию (9) со счетом 5:7, 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Во втором полуфинале сыграют француженка Каролин Гарсия (первая сеяная) и американка Дженнифер Брэди.

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