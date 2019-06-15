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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Бертенс вышла в финал домашнего турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс завоевала путевку в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка соревнований Бертенс в полуфинальном поединке в двух сетах победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

В финале соперницей хозяйки кортов будет американка Элисон Риске.

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