Бертенс вышла в финал домашнего турнира в Хертогенбосе
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс завоевала путевку в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс завоевала путевку в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Первая ракетка соревнований Бертенс в полуфинальном поединке в двух сетах победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 23 минуты.
В финале соперницей хозяйки кортов будет американка Элисон Риске.