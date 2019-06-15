Рублёв отыграл 6 матчболов, но уступил в квалификации турнира в Галле

Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Во втором сете россиянин сумел отыграть пять матчболов, уступая со счётом 4:5 в партии, после чего выиграл сет. Однако это не помогло ему одержать итоговую победу. Решающий сет дошёл до тай-брейка, где Рублёв отыграл ещё один матчбол, но в итоге уступил.