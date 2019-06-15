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15 июня, источник: Чемпионат.com

Рублёв отыграл 6 матчболов, но уступил в квалификации турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный в квалификационном этапе турнира в Галле (Германия) под четвёртым номером, не сумел пробиться в основную сетку соревнований.

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В полуфинале квалификации он уступил 222-й ракетке мира немцу Матсу Мораингу со счётом 3:6, 7:5, 6:7 (5:7).

Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Во втором сете россиянин сумел отыграть пять матчболов, уступая со счётом 4:5 в партии, после чего выиграл сет. Однако это не помогло ему одержать итоговую победу. Решающий сет дошёл до тай-брейка, где Рублёв отыграл ещё один матчбол, но в итоге уступил.

За выход в основную сетку соревнований Мораинг поспорит с шестым сеяным квалификации американцем Денисом Кудлой, обыгравшим итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 6:0, 6:4.
Турнир в Галле пройдёт с 17 по 26 июня.

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