Риске завоевала титул на турнире в Нидерландах

Риске в финале обыграла первую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 7:5. Противостояние продолжалось 2 часа 20 минут. Бертенс за встречу сделала 14 подач на вылет и допустила 8 двойных ошибок, Риске не сделала ни одного эйса и совершила две двойные.