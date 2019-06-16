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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Риске завоевала титул на турнире в Нидерландах

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американка Элисон Риске выиграла теннисный турнир в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: AP 2019

Риске в финале обыграла первую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 7:5. Противостояние продолжалось 2 часа 20 минут. Бертенс за встречу сделала 14 подач на вылет и допустила 8 двойных ошибок, Риске не сделала ни одного эйса и совершила две двойные.

Риске завоевала второй титул WTA в карьере в одиночном разряде.

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