Снова Мария: Шарапова возвращается на корт

Источник: AFP 2019

Не то чтобы без Марии Шараповой теннис скучен, но с ней все-таки веселее. Ее возвращение — позитивная новость для болельщиков со всего мира. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выступит на Мальорке, потом планирует заявиться на Уимблдон, но ожидания от ее игры и результатов низкие как никогда.

На радость дяде Тони

В последнее время Шарапова играет так редко, что уже потихоньку начинаешь от нее отвыкать. От этого посмотреть за ее очередным возвращением становится только интереснее. На следующей неделе она впервые выйдет на корт с турнира в Санкт-Петербурге, который прошел в конце января. Там Мария обыграла Дарью Гаврилову, а на матч второго круга против Дарьи Касаткиной не вышла.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта

Тогда в Питере все на нее разозлились. Дескать, как обычно: в Россию приехала на один матч. Мало кто верил в травму, а тем более в то, что она окажется такой серьезной. Но она таковой оказалась. Шараповой даже пришлось делать операцию на плече. По ее словам, процесс восстановления был долгим, но сейчас она счастлива, что снова может играть без боли и хочет побеждать.

Но победить на Мальорке и тем более на Уимблдоне будет почти невозможно. На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко. Директор соревнований Тони Надаль — дядя знаменитого Рафаэля Надаля — должен быть доволен. Первой соперницей Марии будет словачка Виктория Кузьмова — очень непростая девушка, особенно на быстрых покрытиях. Если она обыграет Шарапову — это не будет сенсацией.

Последний рывок

Если говорить о возвращении Шараповой в глобальном смысле, а не только применительно к турниру на Мальорке, то тут все еще сложнее. Учитывая, что после мельдониевой дисквалификации Мария и близко не показывала результатов, которые у нее были раньше, то ждать чего-то особенного вряд ли приходится. И тем не менее повод для определенного оптимизма есть.

Дело в психологии Шараповой. Такая порода чемпионов — люди очень принципиальные. Они никогда не согласятся быть на вторых ролях. Как только они понимают, что больше не способны конкурировать на высочайшем уровне, они уходят. Раз Мария хочет продолжать, значит, она уверена, что еще способна побеждать. Возможно, не сразу, ведь она не Роджер Федерер, который после травмы и полугодичного отсутствия сходу выиграл вообще все. Шараповой будет сложнее, но дорогу осилит только идущий.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/9844a521-ec80-488a-ab57-ddd72c013f6e" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1342045" target="_blank">Шараповой и Серене пора на пенсию?</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Наиболее вероятный сценарий развития карьеры Шараповой такой: в рейтинге она не будет слишком высоко, потому что для этого нужно набирать очки почти каждую неделю. Ей уже 32 года, поэтому она будет концентрироваться только на «Шлемах». На турнирах помельче Мария будет выступать не особо много и не особо успешно. А на «мэйджорах» у нее еще будет несколько очень далеких проходов: до четвертьфинала и дальше. Если хватит физических сил, то и намного дальше.

Игра у Шараповой есть: у нее такая мощь в ударах, что только за счет этого она спокойно может разбираться с 90 процентами девочек в туре. С остальными 10 нужна удача и чуть больше, чем просто сила. Нужно еще играть с умом и по месту, а не в тот же угол, где стоит соперница. С этим в последние годы было сложновато.