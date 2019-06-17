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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс вернулась в сотню сильнейших теннисисток планеты

Представительница Казахстана Зарина Дияс вернулась в ТОП-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

На минувшей неделе Дияс дошла до финала турнира серии ITF в Манчестере (Великобритания), где в трех партиях проиграла Магде Линетт из Польши со счетом 6:7, 6:2, 3:6.

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Этот результат позволил казахстанской теннисистке подняться на 12 позиций и расположиться на 89-й строчке.

Другая представительница Казахстана — 19-летняя Елена Рыбакина, которая уступила в ½ финала турнира Libema Open в Хертогенбосе (Нидерланды), поднялась 113-е место (плюс 21). Для нее этот был первый в карьере полуфинал соревнований WTA.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сохранила 43-ю строчку.

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