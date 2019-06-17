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10:13 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 17 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP на прошлой неделе после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

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Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев занимает 81-е место (696).

Первая тройка не изменилась — серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 17 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685;.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

81 (81). Андрей Рублев (Россия) — 696.

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