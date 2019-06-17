Арина Соболенко стартует сегодня на турнире в Бирмингеме

Источник: AFP 2019

На соревнованиях в Бирмингеме с призовым фондом более $1 млн первой из белорусок в борьбу вступит десятая ракетка планеты Арина Соболенко.

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Сегодня ее соперницей в 1/16 финала будет представительница китайского Тайбэя Се Шувэй, занимающая 28-е место в мировом рейтинге. Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) завтра сыграет с американкой Винус Уильямс (55).

На турнире Mallorca Open с призовым фондом $250 тыс. Виктория Азаренко (41) в первом раунде встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). В парном разряде белоруска Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с австралийско-грузинским тандемом Моника Адамчак / Оксана Калашникова.