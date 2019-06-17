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13:23 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка Федерации по теннису между командами Австралии и Франции пройдет в Перте

ТАСС, 17 июня. Финальный матч Кубка Федерации по теннису, в котором сыграют сборные Австралии и Франции, пройдет в австралийском Перте. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации тенниса Австралии.

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Источник: AP 2019

Встречи пройдут 9 и 10 ноября на корте с покрытием «хард». В полуфинале сборная Австралии одержала победу над белорусскими теннисистками (3−2), а команда Франции обыграла румынок (3−2).

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«Я так взволнована, что у нас есть шанс сыграть финал Кубка Федерации в Перте, продемонстрировать хорошую игру в моем родном городе, — сказала австралийская теннисистка Алисия Молик. — Особенно это будет интересно, так как неделю назад Эшли Барти (австралийская теннисистка — прим. ТАСС) одержала победу на Открытом чемпионате Франции».

Австралия примет первый финал Кубка Федерации с 1978 года, при этом австралийская команда дошла до финала впервые с 1993 года. Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже. В нынешнем сезоне сборная России вернулась во вторую группу, обыграв итальянок в стыковом матче.

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