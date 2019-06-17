Финал Кубка Федерации по теннису между командами Австралии и Франции пройдет в Перте

Источник: AP 2019

Встречи пройдут 9 и 10 ноября на корте с покрытием «хард». В полуфинале сборная Австралии одержала победу над белорусскими теннисистками (3−2), а команда Франции обыграла румынок (3−2).

«Я так взволнована, что у нас есть шанс сыграть финал Кубка Федерации в Перте, продемонстрировать хорошую игру в моем родном городе, — сказала австралийская теннисистка Алисия Молик. — Особенно это будет интересно, так как неделю назад Эшли Барти (австралийская теннисистка — прим. ТАСС) одержала победу на Открытом чемпионате Франции».