Финал Кубка Федерации по теннису между командами Австралии и Франции пройдет в Перте

Встречи пройдут 9 и 10 ноября на корте с покрытием «хард». В полуфинале сборная Австралии одержала победу над белорусскими теннисистками (3−2), а команда Франции обыграла румынок (3−2).
«Я так взволнована, что у нас есть шанс сыграть финал Кубка Федерации в Перте, продемонстрировать хорошую игру в моем родном городе, — сказала австралийская теннисистка Алисия Молик. — Особенно это будет интересно, так как неделю назад Эшли Барти (австралийская теннисистка — прим. ТАСС) одержала победу на Открытом чемпионате Франции».
Австралия примет первый финал Кубка Федерации с 1978 года, при этом австралийская команда дошла до финала впервые с 1993 года. Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже. В нынешнем сезоне сборная России вернулась во вторую группу, обыграв итальянок в стыковом матче.