«Плечо создает проблемы»: зачем возвращается Шарапова

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Долгожданный камбэк

17 июня на Балеарских островах в Испании стартует турнир WTA Mallorca Open. Соревнование, директором которого является дядя Рафаэля Надаля Тони, примечательно в этом году не только достаточно сильным составом участников, но возвращением на корт Марии Шараповой.

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32-летняя россиянка, пропустившая полгода из-за проблем с плечом и перенесшая на нем операцию, готова вернуться в большую игру.

«С плечом все в порядке. Я взяла перерыв, чтобы вернуться, и мне кажется, у меня очень хорошие шансы на первом турнире. Пропускать несколько месяцев было тяжело, но с точки зрения плеча, я даю себе очень хороший шанс. Каждый матч будет хорошей проверкой, — цитирует Марию wtatennis.com. — Я уже переносила все это 10 лет назад. Плечо создает мне проблемы большую часть карьеры. Раньше нужно было просто справляться с болью, но в январе я не получала удовольствия от игры, потому что в каждом матче думала о том, что мы будем делать с плечом. Я не радовалась игре, хотя в начале сезона у меня были хорошие матчи. Думаю, у всех свой путь. У меня в жизни есть возможность попробовать разные вещи, но теннис все равно приносит очень много радости».

К возвращению на корт спортсменка подходит на 86-м месте в рейтинге, пропустив весь грунтовый сезон, включая ставший для нее любимым среди турниров «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

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Череда травм

Возвращение Шараповой в тур после полуторагодичной дисквалификации за употребление мельдония, случившееся уже два года назад, до сих пор получается скомканным.

Теннисистка больше лечится, чем играет, и пока не выдала ни одного по-настоящему стабильного отрезка.

И все равно проблемы с плечом, которые она испытала в этом году — на данный момент самое серьезное испытание для Шараповой после ее возвращения на корт.

Россиянка, как сказала сама, уже переживало подобное десять лет назад, и тогда она тоже пропустила значительный отрезок, подвергнувшись хирургическому вмешательству, и вынуждена была даже поменять стиль игры и подачи.

Разница с нынешней ситуацией в том, что сейчас спортсменке уже за 30 лет, и организму становится сложнее справляться с нагрузками и последствиями повреждений. А потому ближайшие матчи и турниры действительно станут для Марии тестовыми и во многом определяющими.

Пусть сама теннисистка говорит, что чувствует себя полностью здоровой и готовой, ее плечо еще должно пройти нагрузку в реальных боевых условиях, чтобы говорить о стабильном возвращении пути обратно в элиту, что является целью уроженки Нягани.

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Как начала год

В нынешнем сезоне Шарапова не выступала с конца января, а всего провела три турнира. Начался для нее год в китайском Шенчжене, где она обыграла швейцарку Тимеа Бачински и китаянку Синью Ванг, а затем сдалась во втором сете уже фактически проигранного четвертьфинала против белоруски Арины Соболенко.

Затем было довольно неплохое выступление на Australian Open, где Мария легко прошла малоизвестных соперниц в первых двух раундах, отдав им в сумме всего три гейма, а в третьем круге вынесла в трех сетах третью ракетку турнира датчанку Каролин Возняцки — 6:4, 4:6, 6:3.

Правда, в 1/8 финала россиянка уступила дорогу недавней победительнице Парижа австралийке Эшли Барти, хотя выиграла в этом матче первый сет — 6:4, 1:6, 4:6.

В конце января Мария прилетела в Санкт-Петербург, но там не вышла на матч второго круга против соотечественницы Дарьи Касаткиной после уверенной победы над австралийкой Дарьей Гавриловой.

С тех пор Шарапова ложилась под нож, чтобы победить травму плеча, активно восстанавливалась и усиленно тренировалась, а в ближайшее время мы узнаем, насколько все это было эффективно.

Ближайшие перспективы

Турниром на Мальорке россиянка входит в начинающийся травяной сезон и рассчитывает на успешное выступление в первую очередь на третьем турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.

С 21-летней Кужмовой россиянка еще никогда не встречалась, но можно говорить о том, что ее соперница находится на взлете своей карьеры.

Словацкая теннисистка планомерно прогрессирует, повышая свой рейтинг от года к году. Прошлый сезон она закончила 43 месте мировой табели о рангах, а сейчас располагается на 46-й позиции.

Главными козырями словачки являются первая подача и сбалансированные удары с обеих рук, но при этом она значительно теряет в силе на второй подаче, плохо справляется с резаными и кручеными ударами и не любит травяное покрытие.

Если Шарапова действительно находится в боевом состоянии в плане здоровья, то эту соперницу она должна проходить даже при отсутствии игрового тонуса, а дальше начнется настоящее веселье.

Уже во втором круге россиянку будет ждать встреча с первой сеяной соревнований немкой Анжелик Кербер, которая как раз хороша на траве, а в третьем круге, вероятно, соперницей Марии, в случае успешного продвижения, окажется француженка Каролин Гарсия, либо Виктория Азаренко из Белоруссии.

Уже первый турнир, учитывая состав участниц и сетку, даст первые ответы на вопрос о нынешнем состоянии Шараповой, а ближайшие полгода дадут понимание, способна ли пятикратная чемпионка «шлемов» и экс-первая ракетка мира по-настоящему вернуться в топ, или же пора смириться и закончить карьеру.