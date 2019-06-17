Арина Соболенко проиграла Се Шувэй на старте турнира в Бирмингеме
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в стартовом матче на турнире в британском Бирмингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в стартовом матче на турнире в британском Бирмингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Арина Соболенко встречалась с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и уступила — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7). Поединок продолжался почти 2 часа.
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (36) завтра в 1/16 финала сыграет с американкой Винус Уильямс (55).
Также 18 июня две белоруски стартуют на турнире Mallorca Open в Испании. Виктория Азаренко (41) в первом раунде одиночного разряда встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). В парном разряде Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с
Оба турнира завершатся в воскресенье, 23 июня.