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17 июня, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла Се Шувэй на старте турнира в Бирмингеме

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в стартовом матче на турнире в британском Бирмингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня Арина Соболенко встречалась с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и уступила — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7). Поединок продолжался почти 2 часа.

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Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (36) завтра в 1/16 финала сыграет с американкой Винус Уильямс (55).

Также 18 июня две белоруски стартуют на турнире Mallorca Open в Испании. Виктория Азаренко (41) в первом раунде одиночного разряда встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). В парном разряде Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с австралийско-грузинским тандемом Моник Адамчак / Оксана Калашникова.

Оба турнира завершатся в воскресенье, 23 июня.

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