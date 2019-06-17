Арина Соболенко проиграла Се Шувэй на старте турнира в Бирмингеме

Сегодня Арина Соболенко встречалась с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и уступила — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7). Поединок продолжался почти 2 часа.

Также 18 июня две белоруски стартуют на турнире Mallorca Open в Испании. Виктория Азаренко (41) в первом раунде одиночного разряда встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). В парном разряде Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с австралийско-грузинским тандемом Моник Адамчак / Оксана Калашникова.