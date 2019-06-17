Медведев: Я ненавидел Федерера

«Когда мне было десять лет, я ненавидел Роджера. Просто не мог смотреть, как он выигрывает. Я с первых раундов болел за других теннисистов, поскольку хотел, чтобы победил кто-то другой. Когда “Барселона” выигрывала в футболе всё подряд, я тоже хотел их поражения. Сейчас мне всё равно, кто победит на “Ролан Гаррос” — Надаль, Роджер или Новак. Я просто расстроен, что сам проиграл в первом круге», — цитирует Медведева The Guardian.