Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Илкли
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в первом раунде турнира серии «Челленджер» в британском Илкли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в первом раунде турнира серии «Челленджер» в британском Илкли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/32 финала белорус, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, уступил 579-й ракетке планеты британцу Полу Джаббу — 7:6, 3:6, 2:6.
На женском турнире в Бирмингеме с призовым фондом более $1 млн белоруска Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) в 1/16 финала сегодня встретится с американкой Винус Уильямс (55). Накануне десятая ракетка планеты Арина Соболенко уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (28) — 3:6, 6:2, 6:7.
В Испании на турнире Mallorca Open с призовым фондом $250 тыс.