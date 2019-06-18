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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Илкли

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в первом раунде турнира серии «Челленджер» в британском Илкли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке 1/32 финала белорус, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, уступил 579-й ракетке планеты британцу Полу Джаббу — 7:6, 3:6, 2:6.

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На женском турнире в Бирмингеме с призовым фондом более $1 млн белоруска Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) в 1/16 финала сегодня встретится с американкой Винус Уильямс (55). Накануне десятая ракетка планеты Арина Соболенко уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (28) — 3:6, 6:2, 6:7.

В Испании на турнире Mallorca Open с призовым фондом $250 тыс. экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (41) сыграет в первом раунде с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). После почти пятимесячного перерыва на корт вернется россиянка Мария Шарапова (85), которая будет соперничать с чешкой Викторией Кужмовой (46). В парном разряде белоруска Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с австралийско-грузинским тандемом Моника Адамчак / Оксана Калашникова.

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