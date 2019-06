Революция имени Уильямс. После скандала с Сереной на US Open меняют правила

Ради спокойствия Серены?

Прошлогодний скандал с Сереной Уильямс в финале US Open, который она проиграла Наоми Осаке, ещё свеж в памяти болельщиков и организаторов, особенно американцев. Началось всё, если вдруг кто-то забыл, с подсказки тренера Серены Патрика Муратоглу — именно за это теннисистка получила первое предупреждение. Не будь его, возможно, не произошло бы и всего скандала. Тогда за выплеск эмоций Уильямс последовало бы не второе, а первое предупреждение, не было бы штрафного очка, и Серена, вероятно, не завелась бы так сильно.

Публикация от Filmmaker at Eagles_Eye Film (@kerryewagner) 17 Июн 2019 в 6:22 PDT

Претендент на пост президента против…

И с ним солидарен бывший тренер Шараповой

Australian Open подождёт реакции игроков

Кстати, обсуждение того, разрешать ли тренерские подсказки с трибун на US Open, проходило во время «Ролан Гаррос». Ни Открытый чемпионат Франции, ни Уимблдон не стали пользоваться своим правом заблокировать эту инициативу, хотя сами они не поддерживают это нововведение. Что касается Australian Open, то там думают последовать примеру Открытого чемпионата США — правда, после того как US Open завершится и можно будет оценить отношение игроков к этому эксперименту. Остаётся подождать мнения теннисистов и теннисисток — и помнить о том, что далеко не все новации в спорте приживались. А US Open всегда был флагманом среди турниров «Большого шлема» в части различных экспериментов, так что неудивительно, что именно там решили попробовать узаконить подсказки тренеров. Серена Уильямс же наверняка будет довольна.