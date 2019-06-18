Александрова проиграла на старте теннисного турнира в Бирмингеме

Александрова проиграла на старте теннисного турнира в Бирмингеме

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла в первом круге теннисного турнира в Бирмингеме, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.