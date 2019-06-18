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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова проиграла на старте теннисного турнира в Бирмингеме

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла в первом круге теннисного турнира в Бирмингеме, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Следующей соперницей Мартич станет еще одна представительница России Маргарита Гаспарян, выбившая из борьбы четвертую ракетку турнира украинку Элину Свитолину.

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