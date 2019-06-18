Шарапова одержала первую победу после пятимесячного перерыва в карьере
ТАСС, 18 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.
ТАСС, 18 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.
Россиянка, получившая
Для российской теннисистки эта победа стала первой после того, как она пропустила пять месяцев
Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон.
Турнир, призовой фонд которого составляет $250 тысяч, завершится 23 июня. Прошлогодней победительницей турнира является немецкая теннисистка Татьяна Мария.