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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Юлия Путинцева победила лучшую теннисистку мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии в 1/8 финала турнира серии WTA в британском Бирмингеме, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра проходила сегодня, 20 июня, и завершилась со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и девять минут.

21-летняя Осака возглавила рейтинг WTA в январе этого года, выиграв поочередно US Open-2018 и Australian Open-2019, а 24-летняя Путинцева является 43-й ракеткой мира. В личных встречах теперь со счетом 2:0 ведет казахстанка.

Соперницей Путинцевой в четвертьфинале станет победительница матча между россиянкой Еленой Родиной и немкой Юлией Гергес, который стартует в 20:55 по времени Нур-Султана.

Турнир в Бирмингеме проводится на травяных кортах, а его призовой фонд составляет 936 тысяч 128 долларов.

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