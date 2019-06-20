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20 июня, источник: ТАСС

Шарапова проиграла Кербер во втором раунде турнира WTA в Испании

ТАСС, 20 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Ангелик Кербер во втором круге турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.

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Источник: Reuters

32-летняя россиянка, получившая специальное приглашение от организаторов, проиграла со счетом 2:6, 3:6. В следующем круге Кербер, посеянная на турнире под первым номером, встретится с победительницей встречи между француженкой Каролин Гарсией (6) и испанкой Паулой Бадосой Хиберт.

Для российской теннисистки этот турнир стал первым после того, как она пропустила пять месяцев из-за травмы плеча, в первом круге она одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой. Шарапова в предыдущий раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, из-за травмы она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года.

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Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 85-ю позицию.

Турнир, призовой фонд которого составляет $250 тысяч, завершится 23 июня. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Татьяна Мария.

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