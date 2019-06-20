Шарапова проиграла Кербер во втором раунде турнира WTA в Испании

32-летняя россиянка, получившая специальное приглашение от организаторов, проиграла со счетом 2:6, 3:6. В следующем круге Кербер, посеянная на турнире под первым номером, встретится с победительницей встречи между француженкой Каролин Гарсией (6) и испанкой Паулой Бадосой Хиберт.

Для российской теннисистки этот турнир стал первым после того, как она пропустила пять месяцев из-за травмы плеча, в первом круге она одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой. Шарапова в предыдущий раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, из-за травмы она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года.