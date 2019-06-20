Шарапова проиграла Кербер во втором раунде турнира WTA в Испании
ТАСС, 20 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Ангелик Кербер во втором круге турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.
ТАСС, 20 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Ангелик Кербер во втором круге турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.
32-летняя россиянка, получившая специальное приглашение от организаторов, проиграла со счетом 2:6, 3:6. В следующем круге Кербер, посеянная на турнире под первым номером, встретится с победительницей встречи между француженкой Каролин Гарсией (6) и испанкой Паулой Бадосой Хиберт.
Для российской теннисистки этот турнир стал первым после того, как она пропустила пять месяцев
Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 85-ю позицию.
Турнир, призовой фонд которого составляет $250 тысяч, завершится 23 июня. Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Татьяна Мария.