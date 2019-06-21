«Никто не ожидает, что ты выиграешь». Путинцева прокомментировала победу над первой ракеткой мира

«Я ожидала тяжелую битву, что и произошло, и счет не отражает того, что было. В этом году я стала чувствовать себя лучше на траве, я счастлива провести несколько матчей перед “Уимблдоном”. Надеюсь, покажу здесь еще более высокий результат. Приятно побеждать первую ракетку мира, и всегда здорово побеждать такого игрока, как Наоми. Наш прошлый матч был другой — было очень ветрено и мы играли на харде. Это хорошее чувство, когда никто не ожидает, что ты выиграешь, и ты можешь играть с большей свободой. В конце концов, это не имеет значения, потому что ты не сосредоточен на том, кто является фаворитом. Ты просто стараешься показать лучшее, на что способен. Это мои первые матчи на траве, но все они очень важны, потому что сезон очень короток — всего несколько турниров. Я чувствовала, что мне нужно быть более свободной при нанесении ударов и не беспокоиться о том, к чему это приведет в итоге. Я была более агрессивной и меняла ритм; это помогло мне выиграть матч», — цитирует Путинцеву официальный сайт WTA.