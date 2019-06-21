Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

Хачанов, посеянный на турнире под третьим номером, в четвертьфинале проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался полтора часа. Берреттини одержал третью победу в трех личных встречах с Хачановым.