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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Хачанов, посеянный на турнире под третьим номером, в четвертьфинале проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался полтора часа. Берреттини одержал третью победу в трех личных встречах с Хачановым.

Берреттини в полуфинале встретится с победителем противостояния между немцем Александром Зверевым (2-й номер посева) и бельгийцем Давидом Гоффеном.

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