Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Медведев (4-й сеяный) в четвертьфинале за 1 час 17 минут победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:2, 6:2.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча Николя Маю — Жиль Симон (оба — Франция).

 Губерниев о массовом употреблении допинга: 'Таня Акимова, это же не ты?'
Болельщики раскритиковали Погорилую за откровенную фотографию
Черчесов: Если нужен спортсмен, лучший Роналду, креатив — Месси
Аргентинский футболист перешел в московский «Спартак»
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
«Интер» согласовал контракт с форвардом МЮ
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
Россиянин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
Американский боксер - вероятный соперник Поветкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь