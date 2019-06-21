Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Медведев (4-й сеяный) в четвертьфинале за 1 час 17 минут победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:2, 6:2.
В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча Николя Маю — Жиль Симон (оба — Франция).