Казахстанка Путинцева после победы над лучшей теннисисткой мира проиграла 19-й ракетке мира
Казахстанка Юлия Путинцева проиграла немке Юлии Гергес в четвертьфинале турнира серии WTA в британском Бирмингеме, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Юлия Путинцева проиграла немке Юлии Гергес в четвертьфинале турнира серии WTA в британском Бирмингеме, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 21 июня, и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Гергес, которая впервые вышла в полуфинал на этом турнире. Соперницы провели на корте один час и 26 минут.
В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет на 43-м месте, а 30-летняя Гергес — на 19-м. В личных встречах со счетом 4:0 ведет немка.
В полуфинале турнира в Бирмингеме Гергес завтра, 22 июня, встретится со второй ракеткой мира Эшли Барти из Австралии, которая в начале июня выиграла «Ролан Гаррос».
Напомним, в 1/8 финала Путинцева со счетом 6:2, 6:3 обыграла первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии и вошла историю казахстанского тенниса.