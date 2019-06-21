Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
21 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанка Путинцева после победы над лучшей теннисисткой мира проиграла 19-й ракетке мира

Казахстанка Юлия Путинцева проиграла немке Юлии Гергес в четвертьфинале турнира серии WTA в британском Бирмингеме, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: flickr.com/wtbgallery

Игра проходила сегодня, 21 июня, и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Гергес, которая впервые вышла в полуфинал на этом турнире. Соперницы провели на корте один час и 26 минут.

В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет на 43-м месте, а 30-летняя Гергес — на 19-м. В личных встречах со счетом 4:0 ведет немка.

В полуфинале турнира в Бирмингеме Гергес завтра, 22 июня, встретится со второй ракеткой мира Эшли Барти из Австралии, которая в начале июня выиграла «Ролан Гаррос».

Напомним, в 1/8 финала Путинцева со счетом 6:2, 6:3 обыграла первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии и вошла историю казахстанского тенниса.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Дубль Заболотного помог «Зениту» разгромить австрийский клуб
ЦСКА продлил контракт с Аланом Дзагоевым до 2021 года
Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
Аленичев: Прошедший сезон стал самым жутким в моей карьере
Бывший вратарь «Зенита» не рассматривает предложения из России
Вингер «Челси» получил щедрое предложение от китайского клуба
Первые комплекты наград II Европейских игр разыграют в субботу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь