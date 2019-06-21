Казахстанка Путинцева после победы над лучшей теннисисткой мира проиграла 19-й ракетке мира

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Игра проходила сегодня, 21 июня, и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Гергес, которая впервые вышла в полуфинал на этом турнире. Соперницы провели на корте один час и 26 минут.

В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет на 43-м месте, а 30-летняя Гергес — на 19-м. В личных встречах со счетом 4:0 ведет немка.

В полуфинале турнира в Бирмингеме Гергес завтра, 22 июня, встретится со второй ракеткой мира Эшли Барти из Австралии, которая в начале июня выиграла «Ролан Гаррос».