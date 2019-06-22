Французские теннисисты установили рекорд на турнире в Лондоне

Симон одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3) и сыграет в ½ финала. Его соперником станет россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером. Спортсмены уже встречались в 2017 году на соревнованиях в Лионе. Тогда уроженец Ниццы выиграл в трёх сетах — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.