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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Французские теннисисты установили рекорд на турнире в Лондоне

Четвертьфинальный матч Queens Club в Лондоне (Великобритания) между французскими теннисистами Жилем Симоном и Николя Маю стал самым продолжительным в истории турнира.

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Игра продолжалась 3 часа 20 минут.

Симон одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:3) и сыграет в ½ финала. Его соперником станет россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером. Спортсмены уже встречались в 2017 году на соревнованиях в Лионе. Тогда уроженец Ниццы выиграл в трёх сетах — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Полуфинальный матч между Симоном и Медведевым в Лондоне начнётся сегодня, 22 июня, в 15:00 мск.

В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

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