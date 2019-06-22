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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гергес вышла в финал турнира в Бирмингеме

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немка Юлия Гергес вышла в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Гергес, посеянная на турнире под восьмым номером, в субботнем полуфинале обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 22 минуты.

Немецкая теннисистка поспорит за титул с австралийкой Эшли Барти, получившей второй номер посева.

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