Гергес вышла в финал турнира в Бирмингеме
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немка Юлия Гергес вышла в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Немка Юлия Гергес вышла в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
Гергес, посеянная на турнире под восьмым номером, в субботнем полуфинале обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 22 минуты.
Немецкая теннисистка поспорит за титул с австралийкой Эшли Барти, получившей второй номер посева.