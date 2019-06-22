Медведев проиграл Симону в полуфинале турнира в Лондоне

Медведев проиграл Симону в полуфинале турнира в Лондоне

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.