Медведев проиграл Симону в полуфинале турнира в Лондоне
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
Медведев, получивший от организаторов четвертый номер посева, в полуфинальном поединке уступил французу Жилю Симону со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.
В финале французский теннисист сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой турнира канадцем Феликсом