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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев проиграл Симону в полуфинале турнира в Лондоне

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, получивший от организаторов четвертый номер посева, в полуфинальном поединке уступил французу Жилю Симону со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

В финале французский теннисист сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой турнира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Фелисиано Лопесом.

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