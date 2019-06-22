Федерер в 13-й раз сыграет в финале турнира в Халле
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер оформил выход в финал на теннисном турнире в немецком Халле, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер оформил выход в финал на теннисном турнире в немецком Халле, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
Первая ракетка турнира Федерер в субботу в полуфинале взял верх над французом
Соперником швейцарца в решающем матче будет бельгиец Давид Гоффен.
Федерер ранее 12 раз выходил в финал турнира в Халле и девять раз становился победителем соревнований.