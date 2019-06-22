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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер в 13-й раз сыграет в финале турнира в Халле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер оформил выход в финал на теннисном турнире в немецком Халле, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

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Источник: AP 2019

Первая ракетка турнира Федерер в субботу в полуфинале взял верх над французом Пьер-Югом Эрбером со счетом 6:3, 6:3. Поединок длился чуть более часа.

Соперником швейцарца в решающем матче будет бельгиец Давид Гоффен.

Федерер ранее 12 раз выходил в финал турнира в Халле и девять раз становился победителем соревнований.

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