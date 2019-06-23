Федерер в десятый раз выиграл турнир в Халле

Источник: AP 2019

В воскресном финале 37-летний швейцарец, получивший от организаторов первый номер посева, нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Призовой фонд турнира превышает 2 миллиона евро. Федерер благодаря завоеванию титула заработал 500 рейтинговых очков и 430 тысяч евро призовых, Гоффен получит 300 очков и 216 тысяч евро.