Барти обыграла Гергес и стала чемпионкой турнира в Бирмингеме

Источник: AP 2019

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Барти выполнила 9 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Гёргес 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 сделанный брейк. В личных встречах Эшли вышла вперёд — 2−1.

Напомним, в полуфинальных поединках Барти победила Барбору Стрыцову из Чехии со счётом 6:4, 6:4, а Гёргес одолела хорватку Петру Мартич — 6:4, 6:3.