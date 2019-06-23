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23 июня, источник: Спорт РИА Новости

Маррей завоевал титул на первом же турнире после возвращения на корт

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Британец Энди Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил на теннисном турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

В финале Маррей и Лопес победили дуэт Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) — 7:6 (8:6), 5:7, 10:5. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Маррей завоевал третий в карьере титул ATP в парном разряде, Лопес — пятый.

Для Маррея турнир в Лондоне стал первым после восстановления от травмы бедра, из-за которой он хотел завершить карьеру. В январе британец заявил, что покидает спорт, однако позднее трехкратный победитель турниров серии Большого шлема сообщил, что, возможно, продолжит карьеру. В конце января он перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а в начале марта заявил, что не чувствует боли и хочет продолжить играть. В марте Маррей возобновил теннисные тренировки.

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