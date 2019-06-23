Маррей завоевал титул на первом же турнире после возвращения на корт
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Британец Энди Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил на теннисном турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Британец Энди Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил на теннисном турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
В финале Маррей и Лопес победили дуэт Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) — 7:6 (8:6), 5:7, 10:5. Матч продолжался 1 час 51 минуту.
Маррей завоевал третий в карьере титул ATP в парном разряде, Лопес — пятый.
Для Маррея турнир в Лондоне стал первым после восстановления от травмы бедра,