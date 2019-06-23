Маррей завоевал титул на первом же турнире после возвращения на корт

Для Маррея турнир в Лондоне стал первым после восстановления от травмы бедра, из-за которой он хотел завершить карьеру. В январе британец заявил, что покидает спорт, однако позднее трехкратный победитель турниров серии Большого шлема сообщил, что, возможно, продолжит карьеру. В конце января он перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а в начале марта заявил, что не чувствует боли и хочет продолжить играть. В марте Маррей возобновил теннисные тренировки.