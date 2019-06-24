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08:57 (мск), источник: ТАСС

Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA

ТАСС, 24 июня. Австралийка Эшли Барти впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Россиянка Мария Шарапова поднялась на 80-е место.

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Барти вышла на первое место после победы на турнире в Бирмингеме (Великобритания). В финале 23-летняя спортсменка обыграла немку Юлию Гёргес (6:3, 7:5). Занимавшая первую строчку рейтинга японка Наоми Осака в Бирмингеме в матче второго круга уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (2:6, 3:6).

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Барти, которая две недели назад выиграла Открытый чемпионат Франции, стала лишь второй австралийкой, которая возглавила рейтинг WTA. Первый раз это сделала Ивонн Гулагонг-Коули в 1976 году.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 29-й строчки на 30-ю. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, пропустившая пять месяцев из-за травмы плеча, на прошлой неделе дошла до второго круга турнира на Мальорке, где проиграла немке Ангелик Кербер. 32-летняя россиянка в итоге поднялась в рейтинге с 85-го места на 80-е.

Рейтинг WTA:

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540 очков;.

2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425;.

5 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4685;.

6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555;.

7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963;.

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868;.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565…

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790…

45 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1118…

58 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 971…

61 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929…

71 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 815…

73 (76). Евгения Родина (Россия) — 805…

77 (79). Вера Звонарева (Россия) — 769…

80 (85). Мария Шарапова (Россия) — 740…

86 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710…

87 (92). Анна Блинкова (Россия) — 704.

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